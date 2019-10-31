Опубликован новый трейлер фильма "Джуманджи: Новый уровень"

Премьера ленты в России запланирована на 12 декабря 2019.

В сети появился первый трейлер фэнтези-боевика "Джуманджи: Новый уровень". Ролик был опубликован на официальном русскоязычном ютуб-канале киностудии Sony Pictures.

По сюжету новой картины главные герои вновь возрващаются в игру, чтобы спасти своего друга. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и теперь им предстоит играть за других персонажей, параллельно искать товарища и спасать мир.

Главные роли в проекте исполнили Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк, Мэдисон Айсмен, Дэнни ДеВито и другие.

Напомним, что первая картина с подзаголовком "Зов Джунглей" вышла на экраны в 2017 году и собрала в прокате 962 миллиона долларов. Оригинал с Робином Уильямсом увидел свет в 1995 году.

Ранее мы публиковали новый трейлер сериала "Ведьмак".

Видео: Sony Pictures