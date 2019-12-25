  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Опубликован новый постер и кадры к предстоящему эпизоду 15 сезона "Сверхъестественного"
Сегодня, 13:50
64
IRINA_CHALKINA

Опубликован новый постер и кадры к предстоящему эпизоду 15 сезона "Сверхъестественного"

0 0

Первый эпизод последнего 15-го сезона покажут на The CW Network 8 октября 2020 года, а финальные серии зрители увидят финал 19 ноября.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в сети появились кадры из первого эпизода 15-го сезона сериала "Сверхъествественное". Кадры опубликовал телеканал CW.

На кадрах один из центральных персонажей сериала Дин Винчестер предстает в довольно необычном для себя образе. Он бегает по коридорам в лиловом ночном колпаке. 

Также главные герои отмечают Хэллоуин в уютной атмосфере. Известно, что эпизод получил название "Последний праздник".

Помимо кадров, в сети также появился новый постер к финальному сезону. 

Напомним, что первый эпизод последнего 15-го сезона покажут на The CW Network 8 октября 2020 года, а финальные серии зрители увидят финал 19 ноября. 

Ранее мы сообщали о том, что актеру Дженсену Эклзу подарили автомобиль из сериала "Сверхъестественное.

Фото:телеканал CW

Теги: 15 сезон сверхъествественное, сериал сверхъествественное
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии