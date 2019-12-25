Опубликован новый постер и кадры к предстоящему эпизоду 15 сезона "Сверхъестественного"

Первый эпизод последнего 15-го сезона покажут на The CW Network 8 октября 2020 года, а финальные серии зрители увидят финал 19 ноября.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в сети появились кадры из первого эпизода 15-го сезона сериала "Сверхъествественное". Кадры опубликовал телеканал CW.

На кадрах один из центральных персонажей сериала Дин Винчестер предстает в довольно необычном для себя образе. Он бегает по коридорам в лиловом ночном колпаке.

Также главные герои отмечают Хэллоуин в уютной атмосфере. Известно, что эпизод получил название "Последний праздник".

Помимо кадров, в сети также появился новый постер к финальному сезону.

Напомним, что первый эпизод последнего 15-го сезона покажут на The CW Network 8 октября 2020 года, а финальные серии зрители увидят финал 19 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что актеру Дженсену Эклзу подарили автомобиль из сериала "Сверхъестественное.

Фото:телеканал CW