Оптический институт имени Вавилова хотят признать банкротом

Иск подала Федеральная налоговая служба.

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве АО "Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова". В базе арбитража значится, что иск подан 6 мая.

На 5 мая оценочная сумма по уплате налогов у института составляет 14,5 млн рублей. По итогам 2018 года убыток института составил 300 миллионов рублей. Уже имеется несколько решений ФНС о приостановлении операции по счетам.

Институт оптики им. С. И. Вавилова не в первый раз выступает в качестве ответчика в банкротном иске. Ранее иск к институту подавала Петербургская бытовая компания. Однако, дело было решено в пользу института.

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Фото: КГИОП