Жилищная инспекция назвала лучшие районы Петербурга в июле

Меньше всего жалоб от петербуржцев пришло в отношении Колпинского, Приморского и Калининского районов.

Государственная жилищная инспекция Петербурга составила рейтинг районов города на основе обращений местных жителей. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Ежемесячно Инспекция составляет топ самых благоустроенных районов города. При составлении рейтинга учитывается количество жалоб и обращений по тем или иным жилищным вопросам, а также количество составленных протоколов об административных нарушениях.

В июле от петербуржцев поступило более 3 тыс. вопросов, более 1000 обращений были посвящены кварплате, более 700 - нарушению правил управления многоквартирными домами. Также местные жители выразили свое недовольство по поводу некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг, незаконной перепланировки, неудовлетворительному санитарному содержанию МКД и территорий и так далее.

Самыми лучшими в июле признали Колпинский, Приморский, Калининский, Петродворцовый и Красногвардейский районы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы с нетерпением ждут обещанного властями Арт-квартала на Добролюбова.



Фото: vk.com/lahta_spb