Названы песни, которые можно бесконечно слушать

Портал BuzzFeed опросил пользователей интернета и выяснил, какие песни не надоедает слушать от начала до самого конца. В список вошла 31 композиция.

Какие песни послушать

На первое место попал сингл 2006 года Welcome to the Black Parade, который исполнила американская рок-группа My Chemical Romance. Второе место занял знаменитый трек Уитни Хьюстон из фильма "Телохранитель" I Will Always Love You (1992 год). Тройку лидеров замыкает песня Africa рок-группы Toto 1982 года.

В список лучших композиций, которые можно бесконечно слушать, также попали: Someone Like You певицы Адель, оскароносный хит Селин Дион My Heart Will Go On из кинофильма "Титаник", Dancing Queen группы ABBA и другие.

Видео: YouTube / Toto Toto, ABBA, Whitney Houston, Mel Buck, My Chemical Romance