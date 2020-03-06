Для этого следует отказаться от углеводов.

Определен простой способ сохранить ум в старости. Результаты исследования опубликованы сотрудниками университета Стоуни-Брук (США) в MedicalXpress. Иностранцы проанализировали на МРТ мозговую деятельность тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет.

Изменения, связанные со старением, в среднем возникают у людей в возрасте от 47 лет. При этом наиболее быстрое ухудшение состояния здоровья происходит в 60 лет. Этого можно избежать, если ограничить себя в употреблении углеводов. Диета помогает увеличить общую активность мозга и стабилизировать функциональные сети. К ухудшению связей в мозге приводят снижение когнитивных функций и повышение резистентности к инсулину. Диабет блокирует возможности нейронов метаболизировать глюкозу.

Ранее при лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек.

