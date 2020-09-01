Это инициатива штаба Бабарико.

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии. Об этом сообщила член координационного совета оппозиции Мария Колесникова и недопущенный до выборов кандидат в президенты Виктор Бабарико. Видеозаявление появилось на Youtube-канале политика.

Партия получила название "Вместе". Бабарико заявил, что её создание — это продолжение борьбы.

Но уже с наличием какой-то организационной формы. Виктор Бабарико, белорусский политик

Он отметил, что партия сможет объединить всех сторонников. Формат работы координационного совета при этом не изменится, так как данная организация не является политической партией.

В КС также подчеркнули, что создание партии — инициатива штаба Бабарико.

Ранее Лукашенко предложил создать "не завязанную на Лукашенко" систему.

Видео: YT / Виктор Бабарико