Оппозиционные пенсионеры ушли с площади в центре Минска, где идет акция сторонников власти

Сторонников ухода Лукашенко собралось более тысячи человек.

Оппозиционные пенсионеры ушли с площади Независимости в центре Минска, где идет акция сторонников власти и Александра Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

В какой-то момент две колонны — провластные и оппозиционные пенсионеры — пресеклись и шли параллельно. При этом сторонников Лукашенко сопровождают люди в гражданском с рациями.

Сторонников ухода Лукашенко собралось более тысячи человек. Они скандировали лозунги — в том числе "Уходи!". Их колонна растянулась более чем на 200 метров.

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Видео: Telegram / TUT.BY новости