Пострадавший в драке с Мамаевым и Кокориным водитель потратил на лечение 400 тысяч рублей

Пострадавший рассказал, что его лечение еще не закончено.

В ходе заседания Пресненского суда по делу Мамаева и Кокорина пострадавший водитель Первого Канала Виталий Соловчук сообщил, что до сих пор лечится после нанесенных ему побоев.

Отвечая на вопросы судьи, пострадавший рассказал, что его лечение еще не закончено и многие моменты, связанные со здоровьем, "непонятны". Как признался, Соловчук его кость срослась в восьми направлениях, а нос был раздроблен. Общая сумма затрат на лечение составила около 400 тысяч рублей.

Пострадавший также прокомментировал, почему не воспользовался суммой в 500 тысяч рублей, которая была переведена ему в качестве компенсации.

Я не готов ответить, потому что не закончено лечение

– сообщил пострадавший.

На суде Павел Мамаев и другие участники драки – Александр Протасовицкий и брат Кокорина — Кирилл, принесли мужчине извинения.

Видео: телеграмм-канал 112