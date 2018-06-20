Пострадавший в драке с Мамаевым и Кокориным водитель потратил на лечение 400 тысяч рублей

В ходе заседания Пресненского суда по делу Мамаева и Кокорина пострадавший водитель Первого Канала Виталий Соловчук сообщил, что до сих пор лечится после нанесенных ему побоев.
Отвечая на вопросы судьи, пострадавший рассказал, что его лечение еще не закончено и многие моменты, связанные со здоровьем, "непонятны". Как признался, Соловчук его кость срослась в восьми направлениях, а нос был раздроблен. Общая сумма затрат на лечение составила около 400 тысяч рублей.
Пострадавший также прокомментировал, почему не воспользовался суммой в 500 тысяч рублей, которая была переведена ему в качестве компенсации.
Я не готов ответить, потому что не закончено лечение
– сообщил пострадавший.
На суде Павел Мамаев и другие участники драки – Александр Протасовицкий и брат Кокорина — Кирилл, принесли мужчине извинения.
Видео: телеграмм-канал 112
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