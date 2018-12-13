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В Петербурге уличные фонари могут стать станциями для сетей 5G
Вчера, 12:24
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Alena_Zinovieva

В Петербурге уличные фонари могут стать станциями для сетей 5G

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СПб ГУП "Ленсвет" уже получил распоряжение от вице-губернатора Максима Шаскольского.

Опоры уличного освещения могут стать базовыми станциями для сетей 5G. СПб ГУП "Ленсвет" уже получил соответствующее распоряжение от вице-губернатора города Максима Шаскольского. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

Во время принятия решения специалисты будут учитывать сразу несколько факторов. В случае установки передатчики должны соответствовать городскому архитектурно-эстетическому облику. Кроме того, должны быть продуманы конструктивные решения.

Специалисты СПб ГУП "Ленсвет" уже начали обсуждать возможность заключения договоров размещения 5G-передатчиков на опорах уличного освещения.

Ранее мы писали, что "Ленсвет" потратит 40 млн рублей на освещение высокоскоростных дорог Петербурга.

Фото: pixabay.com

Теги: ленсвет, максим шаскольский, сети 5g
Категории: Лента новостей,

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