В Петербурге уличные фонари могут стать станциями для сетей 5G

СПб ГУП "Ленсвет" уже получил распоряжение от вице-губернатора Максима Шаскольского.

Опоры уличного освещения могут стать базовыми станциями для сетей 5G. СПб ГУП "Ленсвет" уже получил соответствующее распоряжение от вице-губернатора города Максима Шаскольского. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

Во время принятия решения специалисты будут учитывать сразу несколько факторов. В случае установки передатчики должны соответствовать городскому архитектурно-эстетическому облику. Кроме того, должны быть продуманы конструктивные решения.

Специалисты СПб ГУП "Ленсвет" уже начали обсуждать возможность заключения договоров размещения 5G-передатчиков на опорах уличного освещения.

Ранее мы писали, что "Ленсвет" потратит 40 млн рублей на освещение высокоскоростных дорог Петербурга.

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