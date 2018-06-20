"Ленсвет" потратит 40 млн рублей на освещение высокоскоростных дорог Петербурга

ГУП закупит 3088 тысяч светильников для освещения трасс.

ГУП "Ленсвет" закупит для Петербурга более трех тысяч новых светильников. На нужды уличного освещения уйдет около 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Gazeta.Spb со ссылкой на пресс-службу организации.

В техническом задании к государственному заказу значится, что ГУП приобретет первый в России литой светодиодный светильник GALAD Волна LED. Возможно, что оригинал будет заменен на аналоговую модель. Благодаря оборудованию сотрудники компании смогут осветить высокоскоростные дороги топ-класса.

В характеристиках товара указано, что он должен служить не менее 12 лет с момента покупки и быть на гарантийном обслуживании в течение пяти лет.

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Фото: Piter.tv