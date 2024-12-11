ФАС следит за прозрачностью цен монополиста на рынке такси

Максим Шаскольский

Российская федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность цен на услуги такси. Соответствующее заявление руководитель ФАС Максим Шаскольский сделал в эфире телеканала "Россия-24". Чиновник отметил, что сейчас эксперты фиксируют рост стоимости поездки для пассажиров при определенных условиях. В частности, речь идет о плохой погоде. В связи с ситуацией профильная структура проверяет компании-монополисты. В ФАС указали на несовершенство антимонопольного законодательства в прошлые годы, из-за чего сейчас наблюдается некое доминирование в сфере. Этот вопрос также контролируется специальными органами. Эксперт добавил, что цена на такси определяется алгоритмом с использованием искусственного интеллекта в который приходится вникать специалистам ФАС. ранее к работе привлекались юристы, а сейчас ведомство планирует привлекать также математиков.

Мы сейчас разбираемся, из чего состоят цены. Там есть базовые цены, а есть различные коэффициенты, которые применяются. И мы сейчас работаем с компанией для того, чтобы эти коэффициенты были экономически обоснованы, чтобы их применение было прозрачным. Максим Шаскольский, глава ФАС

По мнению Максима Шаскольского, уже сейчас люди могут увидеть при заказе такси из каких параметров состоит стоимость их поездки. В частности, во время неблагоприятных погодных условий рост стоимости через коэффициенты позволяет привлекать больше водителей к работе, чтобы они принимали заказы у пассажиров.

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