Оползень сошел в центральной части Японии, 20 человек пропали без вести

В некоторых префектурах страны существует угроза подтопления и оползней из-за сильных ливней.

Оползень сошел в центральной части Японии. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NHK. На данный момент известно, что 20 человек пропали без вести. Трагедия фиксируется в префектуре Сидзуока в городе Атами. Местные власти запросили у Токио помощь сил самообороны. Также к пострадавшим направлены спасатели. За последние 48 часов в регионе выпало порядка 300 мм осадков. Из-за угрозы новых оползней эвакуируются 35,5 тысяч жителей.

При японском правительстве сформирован оперативный штаб по борьбе с последствиями стихии. На протяжении нескольких дней в стране идут сильные ливни. В некоторых районах выпало от 400 до 600 мм осадков. Чиновники рекомендовали эвакуироваться с территории почти 200 тысячам человек. Речь идет о жителях префектуры Канагава. Там могут произойти оползни и подтопления.

Тропический шторм "Эльза" усилился до урагана.

Фото: Pixabay.com