Вихрь движется в сторону Центральной Америки.

Тропический шторм "Эльза" усилился до урагана. Об этом рассказали представители американского Национального центра по наблюдению за ураганами. Штаб-квартира компании располагается в Майами штата Флорида. Известно, что опасное природное явление сформировалось в акватории Карибского моря. Оно усилилось до урагана первой категории в соответствии со шкалой Саффира-Симпсона.

Синоптики уточнили, что ураган движется на северо-восток. Он приближается к Центральной Америке. Максимальная скорость ветра внутри вихря достигает 120 километров в час. Специалисты полагают, что "Эльза" может стать причиной мощных ливней, а также оползней в странах Карибского бассейна.

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