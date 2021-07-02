Казань подтопило после сильного дождя

Утром фиксировались перебои с работой общественного транспорта.

Казань оказалась подтопленной из-за прошедших ливней. В пресс-службе "Метроэлектротранса" рассказали, что транспортное сообщение по нескольким маршрутам троллейбусов и трамваев было приостановлено. Подтопленными оказались несколько участков дорог. Осадки выпали вечером в четверг (01 июля), а затем продолжились утром в пятницу (2 июля).

Из-за скопления воды на проезжей части более 150 миллиметров эксплуатация трамваев и троллейбусов запрещена. Временно приостановлено движение троллейбусов №№ 5, 6, 8, 9, 12 и трамваев 5 и 5а. пресс-служба "Метроэлектротранс"

Местные жители рассказали, что большие объемы воды скопились на таких улицах как Арбузова, Воровского, Декабристов, Университетской, Гвардейской, Минской, Карбышевой, Зорге, Танковом кольце и Проспекте Победы. В городском комитете по транспорту заметили, что движение транспорта восстанавливался поэтапно. С 9: 50 городской общественный транспорт функционирует в штатном режиме.

На улице Федора Абрамова владелец квартиры затопил подъезд и не открыл дверь соседям.

Фото: Вконтакте/Казань | Казань. Куда пойти?

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