На улице Федора Абрамова владелец квартиры затопил подъезд и не открыл дверь соседям

Водой залило больше 10 этажей. Собственник квартиры, где начался потоп, на звонки не отвечает.

На улице Федора Абрамова в доме № 8 затопило 10 этажей. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях 26 июня.

Инцидент произошел в субботу около 20:00. Жильцы дома заметили в своих квартирах, на лестницах и на фасаде дома воду. Они попытались дозвониться до хозяина квартиры, где начался потоп, но тот не ответил.

В дом, где произошло ЧП, прибыли сотрудники МЧС и полиции. Обогнала их аварийная служба. Сейчас они выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что хулиган оторвал батарею в квартире и устроил потоп. Мужчина решил повеселиться и посмотреть на реакцию соседей.

Фото: pixabay