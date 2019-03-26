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На улице Федора Абрамова владелец квартиры затопил подъезд и не открыл дверь соседям
Сегодня, 10:24
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На улице Федора Абрамова владелец квартиры затопил подъезд и не открыл дверь соседям

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Водой залило больше 10 этажей. Собственник квартиры, где начался потоп, на звонки не отвечает.

На улице Федора Абрамова в доме № 8 затопило 10 этажей. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях 26 июня.

Инцидент произошел в субботу около 20:00. Жильцы дома заметили в своих квартирах, на лестницах и на фасаде дома воду. Они попытались дозвониться до хозяина квартиры, где начался потоп, но тот не ответил. 

В дом, где произошло ЧП, прибыли сотрудники МЧС и полиции. Обогнала их аварийная служба. Сейчас они выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что хулиган оторвал батарею в квартире и устроил потоп. Мужчина решил повеселиться и посмотреть на реакцию соседей. 

Фото: pixabay

Теги: затопили дом, мчс, потоп, потоп на абрамова
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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