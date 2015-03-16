Оперу "Александр Невский" поставят 30 мая

Автором произведения является преподаватель академии молодых оперных певцов Мариинского театра Грайр Ханеданьян.

В Петербурге покажут премьеру духовной оперы "Александр Невский" в Синем зале епархиального управления в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя и полководца. Об этом сообщили на сайте "Глобус митрополии" 29 мая.

Артистами станут солисты академии молодых певцов Мариинского театра. Музыканты симфонического орекстра под руководством Филиппа Селиванова будут сопровождать выступление. Автором картины является композитор Грайр Ханеданьян.

Сюжет постановки разворачивается вокруг Невской битвы. Произведение начинается с дум князя Руси о нападении Великого магистра Ливонского ордена. Неожиданно у защитника земель русских появляется союзник в лице хана Сартака. Они объединяются, и Сартак решается креститься. Завершается картина победой в исторической битве.

Ранее на Piter.tv сообщили, что музыкант Вячеслав Бутусов проведет творческую встречу в Петербурге. Концерт состоится 5 июня в Большом зале Филармонии им. Шостаковича. Исполнитель обещал провести мероприятие в необычном формате.

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