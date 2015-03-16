Музыкант Вячеслав Бутусов проведет творческую встречу в Петербурге

Концерт состоится 5 июня в Большом зале Филармонии им. Шостаковича. Исполнитель обещал провести мероприятие в необычном формате.

В начале лета в Петербурге пройдет творческая встреча с Вячеславом Бутусовым. Зрители смогут услышать песни "Наутилуса" в акустическом исполнении и задать вопросы музыканту. Об этом сообщили в пресс-службе организатора.

На сцене прозвучат композиции из альбома "Аллилуйя" группы "Орден славы". Артист пообещал провести концерт в формате импровизации.

Встреча пройдет 5 июня вечером в Большом зале Филармонии им. Шостаковича.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Плющенко и Билан представят в Петербурге новое шоу. Шоу покажут петербуржцам уже в ноябре текущего года. В нем примут участие мировые легенды, звезды Сочи 2014 года и друзья-фигуристы Евгения Плющенко. Мероприятие состоится в Ледовом дворце.

Фото: butusov.official