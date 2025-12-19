  1. Главная
Оперетта "Лето любви"
Сегодня, 14:00
145
Оперетту покажут 24 января в Театре музыкальной комедии. Начало – в 14:00. Для зрителей старше 12 лет.

Автором оперетты является известный венгерский композитор Лайош Лайтаи. Она была создана в 1927 году. 

Спектакль представит крупный театр в европейской столице, в зале – аншлаг, а на сцене – неподражаемая прима. В кульминационный момент постановки героиня упадет в обморок. Причина, конечно же, в мужчине: женщина заметила бывшего возлюбленного. 

Интрига складывается сама собой. Взрослая дочь и сын коварного обольстителя влюблены, не зная о том, что их родители тоже пережили радость взаимного чувства. Расставит ли любовь все по местам? 

Фото: pxhere 

