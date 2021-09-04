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Оперетта "Княгиня чардаша"
Сегодня, 19:00
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Оперетта "Княгиня чардаша"

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Оперетту "Княгиня чардаша" представят 28 октября в Театре музыкальной комедии. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Театр музыкальной комедии приглашает на оперетту Имре Кальмана "Княгиня чардаша". Постановка – шестое за 95 лет обращение учреждения к бессмертному шедевру. На русской сцене он известен как "Сильва". 

Оперетта стала популярной в 1915 году, в Ленинграде ее представили в 1940 году. С тех пор произведение почти не покидает репертуар музкомедии. По сюжету девушка из народа отстаивает свое право жить так, как подсказывает сердце. 

Музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный артист страны Андрей Алексеев. 

Фото: muzcomedy.ru 

Теги: государственный театр музыкальной комедии, оперетта
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты, Театр,

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