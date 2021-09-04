Оперетта "Княгиня чардаша"

Оперетту "Княгиня чардаша" представят 28 октября в Театре музыкальной комедии. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Театр музыкальной комедии приглашает на оперетту Имре Кальмана "Княгиня чардаша". Постановка – шестое за 95 лет обращение учреждения к бессмертному шедевру. На русской сцене он известен как "Сильва".

Оперетта стала популярной в 1915 году, в Ленинграде ее представили в 1940 году. С тех пор произведение почти не покидает репертуар музкомедии. По сюжету девушка из народа отстаивает свое право жить так, как подсказывает сердце.

Музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный артист страны Андрей Алексеев.

Фото: muzcomedy.ru