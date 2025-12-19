Опера "Похищение из сераля"

По сюжету во власти турецкого паши оказались четверо европейцев. Он отпускает их с миром: лучшая месть – прощение.
Состав "турецкой" оперы Моцарта весьма пестрый. Помимо двух турок в истории участвуют трое испанцев и одна англичанка, все они изъясняются на немецком языке. На основе привычного театрального трафарета из двух пар композитор сотворил четыре живых характера.
Место действия – загородная резиденция турецкого паши Селима, время – середина XVI века.
Фото: пресс-служба Мариинского театра
