Опера "Похищение из сераля"
Сегодня, 19:00
Оперу представят 26 января в Мариинском театре. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

По сюжету во власти турецкого паши оказались четверо европейцев. Он отпускает их с миром: лучшая месть – прощение. 

Состав "турецкой" оперы Моцарта весьма пестрый. Помимо двух турок в истории участвуют трое испанцев и одна англичанка, все они изъясняются на немецком языке. На основе привычного театрального трафарета из двух пар композитор сотворил четыре живых характера. 

Место действия – загородная резиденция турецкого паши Селима, время – середина XVI века. 

Фото: пресс-служба Мариинского театра 

