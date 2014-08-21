Опера "Королевский бутерброд"

Оперу "Королевский бутерброд" представят 15 марта в пространстве "АртРазБег" на улице Савушкина, 139. Начнется мероприятие в 12:00. Без возрастных ограничений.

Баллада писателя Алана Милна "Королевский бутерброд" благодаря стараниям петербургского композитора Георгия Портнова станет постановкой для детей. За всех героев сыграет Наталия Валькович. Актриса появится на сцене в образах Клоуна, Короля, Королевы, Горничной и Коровы Матильды.

История заключается в том, что Король вместо традиционного завтрака захотел бутерброд со свежим маслом. Билеты на мероприятие доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия