Опера "Королевский бутерброд"

Баллада писателя Алана Милна "Королевский бутерброд" благодаря стараниям петербургского композитора Георгия Портнова станет постановкой для детей. За всех героев сыграет Наталия Валькович. Актриса появится на сцене в образах Клоуна, Короля, Королевы, Горничной и Коровы Матильды.
История заключается в том, что Король вместо традиционного завтрака захотел бутерброд со свежим маслом. Билеты на мероприятие доступны по ссылке.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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