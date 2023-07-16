В Ленобласти зафиксирован случай ветряночного энцефалита у ребёнка

Медики напоминают: единственный способ защититься от осложнений ветрянки — сделать прививку.

В Ленинградской области медики сообщили о случае опасного осложнения ветряной оспы — ветряночного энцефалита. Об этом рассказали в Telegram-канале ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи".

Скорая помощь выехала к шестилетнему мальчику, который болел ветрянкой уже восемь дней. У ребёнка отмечались тошнота и необычная слабость. При осмотре врачи не обнаружили серьёзных отклонений: давление, температура, уровень сахара и сатурация были в норме, сыпь обработана. Но фельдшера насторожила вялость ребёнка.

Мальчик не был привит от ветрянки. Чтобы исключить осложнения, медик провела тест в позе Ромберга (сведённые ноги, руки вытянуты вперёд, глаза закрыты). Ребёнок оказался крайне неустойчив, что дало повод заподозрить поражение мозжечка. Это один из признаков ветряночного энцефалита.

В больнице диагноз подтвердили. Через несколько дней мама мальчика рассказала, что сын идёт на поправку: ему пока трудно сидеть, но он уже встаёт у кровати.

Врачи отмечают, что случаи ветряночного энцефалита стали встречаться чаще. Если раньше фиксировали примерно одного пациента в год, то этот ребёнок уже стал как минимум десятым. Медики напоминают: единственный способ защититься от осложнений ветрянки — сделать прививку.

Фото: unsplash (Diana Polekhina)