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Полуторагодовалый малыш умер в Ленобласти от ветрянки
Сегодня, 11:22
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KaterinaKono13

Полуторагодовалый малыш умер в Ленобласти от ветрянки

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В настоящее время по данному факту ведется расследование.

В городе Волхове Ленинградской области от ветряной оспы скончался полуторагодовалый малыш. Несчастье произошло в среду, 6 февраля. Мертвого ребенка нашли примерно в 13:00. Об этом информирует сетевое издание "Невские Новости". 

Признаков насильственной смерти на теле не было. Бала только сыпь, которая подходит под описание ветряной оспы. Сообщается, что диагноз малышу поставили 4 февраля. Тело уже направлено в морг на экспертизу. 

Как сообщили в правоохранительных органах, отец и мать ребенка никогда не состояли на учете в полиции. 

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Теги: ветрянка, волхов, скончался ребенок, умер малыш
Категории: Выборг, Лента новостей, Происшествия,

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