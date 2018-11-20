Полуторагодовалый малыш умер в Ленобласти от ветрянки

В настоящее время по данному факту ведется расследование.

В городе Волхове Ленинградской области от ветряной оспы скончался полуторагодовалый малыш. Несчастье произошло в среду, 6 февраля. Мертвого ребенка нашли примерно в 13:00. Об этом информирует сетевое издание "Невские Новости".

Признаков насильственной смерти на теле не было. Бала только сыпь, которая подходит под описание ветряной оспы. Сообщается, что диагноз малышу поставили 4 февраля. Тело уже направлено в морг на экспертизу.

Как сообщили в правоохранительных органах, отец и мать ребенка никогда не состояли на учете в полиции.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"