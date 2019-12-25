Онлайн-трансляции театров из Петербурга смотрели даже за рубежом

Возможностью воспользовались почти 2 миллиона человек.

В прошедшие выходные 21-22 марта с помощью проекта #безантракта около двух миллионов человек воспользовались возможностью посмотреть анонсы и бесплатные онлайн-трансляции петербургских спектаклей. Об этом на своем сайте сообщило городское правительство.

Как отметили в Смольном, каждую театральную постановку посмотрели от 50 до 70 тысяч человек, в число которых вошли жители Дальнего Востока, Калининграда и Центральной России. За рубежом трансляции смотрели в Прибалтике, Германии и Испании.

Ранее мы сообщали о трансляции спектаклей онлайн в Театре на Васильевском и в "Балтийском доме".

Фото: Pixabay