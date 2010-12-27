Он улетел, но обещал вернуться: Дик Адвокат готов возглавить "Зенит"

Ассистент Адвоката заявил, что они были бы заинтересованы в этом предложении.

Голландский специалист Дик Адвокат может вернуться в "Зенит". "Спорт-Экспресс" сообщает, что Адвокат является самой вероятной заменой Роберто Манчини на посту главного тренера сине-бело-голубых.

Корнелиус Пот, ассистент и представитель голландского тренера Дика Адвоката, заявил, что 70-летний специалист готов снова возглавить ФК "Зенит".

Питерский клуб хочет нас пригласить? Мы были бы очень сильно в этом заинтересованы. Но пока на нас с официальным предложением никто не выходил. Цитирует слова Пота "Чемпионат.com"

Напомним, Адвокат возглавлял "Зенит" с 2006 по 2009 годы. Под руководством голландского тренера сине-бело-голубые выиграли чемпионат России (2007) и Кубок УЕФА (2008).

Фото: Global Look Press