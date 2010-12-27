Дик Адвокат может возглавить "Зенит": Сергей Фурсенко предложил своего кандидата

Также стали известны фамилии еще двух претендентов на пост главного тренера команды.

Президент футбольного клуба "Зенит" предложил членам Совета директоров вернуть на пост главного тренера команды Дика Адвоката. Пожилой голландец пришелся по душе не только Сергею Фурсенко: 70-летний иностранец несколько лет назад получил звание почетного гражданина петербурга. По мнению спикера, дать Адвокату новую должность - верное решение. Однако, как сообщает "Фонтанка.ру", предложение не нашло одобрение у главы "Газпрома" Алексея Миллера. В связи с последними событиями, связанными с неудачным спортивным сезоном "Зенита" и скоропостижного ухода Манчини с поста, полномочия Фурсенко были значительно урезаны.

Напомним, что ранее сообщалось, что на данную позицию рассматриваются три кандидатуры. Среди оставшихся фамилий называют тренера "Уфы" Сергея Семака и еще одного зарубежного гостя - Паулу Фонсека. Его предложил португальский агент Жорже Мендеш. Сейчас Фонсека работает тренером в донецком "Шахтере".

Фото: fc-zenit.ru