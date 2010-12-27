Дик Адвокат может возглавить "Зенит": Сергей Фурсенко предложил своего кандидата

Президент футбольного клуба "Зенит" предложил членам Совета директоров вернуть на пост главного тренера команды Дика Адвоката. Пожилой голландец пришелся по душе не только Сергею Фурсенко: 70-летний иностранец несколько лет назад получил звание почетного гражданина петербурга. По мнению спикера, дать Адвокату новую должность - верное решение. Однако, как сообщает "Фонтанка.ру", предложение не нашло одобрение у главы "Газпрома" Алексея Миллера. В связи с последними событиями, связанными с неудачным спортивным сезоном "Зенита" и скоропостижного ухода Манчини с поста, полномочия Фурсенко были значительно урезаны.
Напомним, что ранее сообщалось, что на данную позицию рассматриваются три кандидатуры. Среди оставшихся фамилий называют тренера "Уфы" Сергея Семака и еще одного зарубежного гостя - Паулу Фонсека. Его предложил португальский агент Жорже Мендеш. Сейчас Фонсека работает тренером в донецком "Шахтере".
Фото: fc-zenit.ru