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Омича осудят за зарезанного в подвале петербуржца
Сегодня, 10:29
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himif

Омича осудят за зарезанного в подвале петербуржца

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Мужчина ударил потерпевшего ножом порядка 80 раз.

Прокуратура Красногвардейского района направила в суд уголовное дело об убийстве. Фигурантом дела стал житель Омской области, рассказали в пресс-службе ведомства 15 июня.

Как считает следствие, еще 7 февраля обвиняемый вместе с потерпевшим петербуржцем находился в подвале многоквартирного дома: помещение было оборудовано ими для проживания. Между мужчинами вспыхнул конфликт, омич взялся на нож и ударил оппонента лезвием порядка 80 раз. Ранения пришлись на разные части тела, мужчина скончался на месте от полученных повреждений.

Ранее мы писали, что под Ермилово спасатели ищут молодого петербуржца.

Фото: pixabay

Теги: убийство, удар ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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