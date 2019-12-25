Омича осудят за зарезанного в подвале петербуржца

Мужчина ударил потерпевшего ножом порядка 80 раз.

Прокуратура Красногвардейского района направила в суд уголовное дело об убийстве. Фигурантом дела стал житель Омской области, рассказали в пресс-службе ведомства 15 июня.

Как считает следствие, еще 7 февраля обвиняемый вместе с потерпевшим петербуржцем находился в подвале многоквартирного дома: помещение было оборудовано ими для проживания. Между мужчинами вспыхнул конфликт, омич взялся на нож и ударил оппонента лезвием порядка 80 раз. Ранения пришлись на разные части тела, мужчина скончался на месте от полученных повреждений.

Ранее мы писали, что под Ермилово спасатели ищут молодого петербуржца.

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