Олени трапезничают в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке показали трапезу северных оленей.

В Ленинградском зоопарке заглянули на трапезу северных оленей, чтобы поделиться с вами уникальным зрелищем и звуками, которые издают эти копытные, пока ждут своей порции еды. Об этом рассказали в социальных сетях зоппарка.

Северные олени, известные своими громкими голосами, начали издавать различные звуки – от нежных и мелодичных до громких и пронзительных. Некоторые олени даже начали танцевать, высоко поднимая свои передние ноги.

Если вы когда-нибудь окажетесь в районе северных оленей, обязательно загляните на их трапезу – это незабываемое зрелище, по мнению сотрудников зверинца.

Видео: Ленинградский зоопарк