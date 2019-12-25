В Петербурге суд рассмотрит дело градозащитника Олега Мухина

Задержанного активиста Олега Мухина привезли в Смольнинский суд.

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга 10 июля рассмотрят административное дело в отношении градозащитника Олега Мухина. Накануне его задержали у Михайловской дачи, куда он направлялся на встречу с журналистами. После задержания активиста доставили в 76-й отдел полиции.

По предварительным данным, Мухину вменяют нарушение по статье 20.3 КоАП РФ о демонстрации запрещенной символики. Как сообщается, основанием для составления протокола могла стать ранее опубликованная в его социальных сетях ссылка, ведущая на интернет-ресурс с материалами, признанными экстремистскими.

В тот же день по аналогичным основаниям сотрудники полиции задержали депутата Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Ивана Апостолевского. Его остановили при выходе из дома и также доставили в 76-й отдел полиции. Сам депутат заявил журналистам, что не знает, какие именно претензии ему предъявлены. Ранее СМИ сообщали, что задержание Апостолевского может быть связано с публикациями о разливе нефтепродуктов в Финском заливе. При этом в июле 2025 года депутата уже привлекали к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ. Тогда суд назначил ему семь суток административного ареста.

Санкции статьи предусматривают штраф от 1000 до 2000 рублей, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы продолжительностью до 100 часов. Кроме того, в случае установления предусмотренных законом оснований это может повлиять на возможность участия в выборах.

Женщины дорожной отрасли: в Петербурге рассказали о специалистках, которые десятилетиями строят и проверяют городские магистрали.

Фото: Piter.TV