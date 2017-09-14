Олег Тиньков записал обращение к блогерам "Немагии" после обысков

В сети появилось видеообращение Олега Тинькова к блогерам "Немагии" после обысков, где бизнесмен разграничил понятия "свобода слова" и "клевета".

Как сообщает издание "Народные новости", Олег Тиньков записал видеообращение к кемеровским блогерам Печерскому и Псковитину из "Немагии".



В своем видеоролике он призвал блогеров разграничивать понятия "свобода слова" и "клевета", таким образом попросив "Немагию" извинится. Олег Тиньков сообщил, что никакой "лишней крови" и служебных разбирательств ему не нужно.



Бизнесмен заявил, что за клевету могут призвать к ответу в любой стране.



Напоминаем, что ранее в квартире Алексея Псковитина прошли обыски после того, как "Тинькофф банк" подал на программу в суд за клевету после видеообзора банков.



Видео: ВКонтакте/Олег Тиньков