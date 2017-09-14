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Олег Тиньков записал обращение к блогерам "Немагии" после обысков

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В сети появилось видеообращение Олега Тинькова к блогерам "Немагии" после обысков, где бизнесмен разграничил понятия "свобода слова" и "клевета".

Как сообщает издание "Народные новости", Олег Тиньков записал видеообращение к кемеровским блогерам Печерскому и Псковитину из "Немагии".

В своем видеоролике он призвал блогеров разграничивать понятия "свобода слова" и "клевета", таким образом попросив "Немагию" извинится. Олег Тиньков сообщил, что никакой "лишней крови" и служебных разбирательств ему не нужно.

Бизнесмен заявил, что за клевету могут призвать к ответу в любой стране.

Напоминаем, что ранее в квартире Алексея Псковитина прошли обыски после того, как "Тинькофф банк" подал на программу в суд за клевету после видеообзора банков.

Видео: ВКонтакте/Олег Тиньков 

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Категории: Новости России

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