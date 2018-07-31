Ольга Бузова записала новый рэп-гимн телепроекта "Дом-2" вместе с Витей АК‍

В Сети уже появился текст, своеобразный новый гимн телепроекта.

Ольга Бузова и Витя Ак-47 записали песню, ставшую новым "гимном" Дома -2. Фото со сьемок клипа телеведущая выложила в своем Instagram в понедельник.

На снимке Бузова в асимметричном ярко-синем трико и колготках в сеточку стоит в обнимку с Витей Ак-47. Вместе они записали клип на музыку по мотивам знаменитой рэп-композиции Ак-47.

В Сети уже появился текст, своеобразный новый гимн телепроекта. В нём есть такие строки:

Ты пришёл сюда, чтобы построить любовь. Широкая душа и горячая кровь. Периметр, другая жизнь, кругом голова. Покажи себя на всю страну на "Доме-2.

Ранее мы писали о том, что депутат Милонов предложил Бузовой научиться лепить пельмени и доить коров.

Фото и видео:vityaak / Instagram, buzova86 / Instagram.