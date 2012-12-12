Ноябрь в Петербурге бьет рекорды по солнечным дням, а октябрь оказался пасмурным

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что ноябрь уже на второй день побил рекорд по солнечным дням. При том октябрь выдался самым пасмурным за последние 10 лет.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заметил, что ноябрь в городе бьет рекорды по солнечности. По статистике на последний месяц зимы приходится один полностью солнечный день. Однако уже второй день подряд в Северной столице на небе нет туч.

Сегодня (1 ноября) первый полностью солнечный день в Санкт-Петербурге с 20-х чисел сентября. А вот октябрь этого года стал очень пасмурным месяцем. В последние годы даже сравнить не с чем. Александр Колесов, главный синоптик

Специалист опубликовал статистику с 2003 года. За это время только в 2007 был всего 1,1 дня солнца в октябре. Но даже десять лет назад солнечное сияние в середине осени продолжалось 36 часов. А в 2017 октябрь порадовал только 19 часами солнца.