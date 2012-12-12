Ноябрь в Петербурге бьет рекорды по солнечным дням, а октябрь оказался пасмурным

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заметил, что ноябрь в городе бьет рекорды по солнечности. По статистике на последний месяц зимы приходится один полностью солнечный день. Однако уже второй день подряд в Северной столице на небе нет туч.
Сегодня (1 ноября) первый полностью солнечный день в Санкт-Петербурге с 20-х чисел сентября. А вот октябрь этого года стал очень пасмурным месяцем. В последние годы даже сравнить не с чем.
Александр Колесов, главный синоптик
Специалист опубликовал статистику с 2003 года. За это время только в 2007 был всего 1,1 дня солнца в октябре. Но даже десять лет назад солнечное сияние в середине осени продолжалось 36 часов. А в 2017 октябрь порадовал только 19 часами солнца.