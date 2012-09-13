Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева готова участвовать в выборах президента от "Партии Роста"

"Партия Роста" может выдвинуть на президентские выборы депутата петербургского Законодательного собрания Оксану Дмитриеву.

Еще один кандидат заявил о своем желании участвовать в выборах президента 2018 года. Депутат Законодательного собрания Северной столицы Оксана Дмитриева заявила, что "Партия Роста" обсуждала выдвижение претендента на кресло в Кремле еще в июне.

Дмитриева рассказала журналистам, что готова участвовать в президентской кампании, если партия утвердит ее кандидатуру. При этом депутата не пугает перспектива сбора 100 тысяч подписей. По ее словам, у команды есть опыт сбора и технические возможности для этого.

В своей президентской кампании Дмитриева планирует популяризировать позицию партии на развитие экономики. А также свои наработки по составлению альтернативного бюджета.

Многие стали заявлять о своем желании участвовать в президентских выборах 2018 года сразу после телеведущей Ксении Собчак. Некоторые это делают откровенно в шутку, кто-то не скрывает серьезности своих намерений.

Фото: Партия Роста