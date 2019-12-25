Оксана Дмитриева: "Ни одно государство не прошло эпидемию без введения жестких мер"

Штрафы — вынужденная мера.

Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева прокомментировала меры, к которым вынужден прибегать Смольный для борьбы с распространением коронавируса.

По словам политика, "чуда не бывает". Дмитриева отметила, что Петербург вынужден прибегать к штрафным мерам. Ни одна из стран не прошла успешно пандемию без введения жестких карантинных мер. В Смольном не заинтересованы, чтобы горожан держать в режиме самоизоляции, сообщила она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Также Оксана Дмитриева отметила, что у города нет возможности выплачивать каждому петербуржцу по 10 тыс. рублей. Такая инициатива была предложена ранее. Действенной мерой по борьбе с COVID-19 остается самоизоляция.

Ранее стало известно, что Беглов обратился за федеральной поддержкой в поставке оборудования для лечения больных COVID-19.

Фото: dmitrieva.org