Окружное управление маттехснабжения МВД хочет приобрести системы кондиционирования

На эти нужды выделено 10 млн рублей

Северо-Западное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ хочет приобрести системы кондиционирования. Как следует из размещенной закупки, на эти нужды управление выделяет более 10 миллионов рублей.

Обзавестись кондиционерами предполагается в довольно короткие сроки. Документация закупки размещена 16 марта, а срок окончания подачи заявок на участие в соответствующем аукционе – 23 марта.

Как ранее сообщало Piter.tv, в среду сильный ветер и дождь накроют Петербург.

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