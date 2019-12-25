Окружное управление маттехснабжения МВД хочет приобрести системы кондиционирования

Северо-Западное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ хочет приобрести системы кондиционирования. Как следует из размещенной закупки, на эти нужды управление выделяет более 10 миллионов рублей.
Обзавестись кондиционерами предполагается в довольно короткие сроки. Документация закупки размещена 16 марта, а срок окончания подачи заявок на участие в соответствующем аукционе – 23 марта.
Как ранее сообщало Piter.tv, в среду сильный ветер и дождь накроют Петербург.
Фото: Pixabay.com
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