Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов по Цельсию, а днем до +7 °C.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в среду сильный ветер и дождь накроют Петербург. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, а днем воздух в городе прогреется до 7 градусов. При этом в Северной столице ожидается местами дождь и сильный ветер до 7-12 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться.

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