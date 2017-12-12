Около Исаакиевского собора упал светофор

Еще одно происшествие случилось около Исаакия за последние сутки.

12 декабря около Исаакиевского собора на пересечении одноименной площади и Адмиралтейского проспекта прилег светофор вместе с остальными знаками дорожного движения, сообщили читатели Piter.tv.

На кадрах очевидца можно заметить, что светофор упал сам, а не был кем-то снесен. Несмотря на падение, он продолжил отчитывать время и регулировать пешеходный переход.

Ножка светофора перегородила движение по полосе перед поворотом на Адмиралтейский проспект. Транспортного затора происшествие не вызвало. Пострадавших нет.

Стоит отметить, что вечером 11 декабря невролог из Купчино отправился к Исаакиевскому собору изгонять бесов, но совершить обряд мужчине не дали. Разгневанного экзорциста доставили сначала в полицию, а потом в больницу для душевнобольных. А может быть, он был прав.

Видео: Piter.tv