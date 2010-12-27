Невролог из Купчино отправился к Исаакиевскому собору изгонять бесов

Неадекватный мужчина искал в соборе "очаг зла", а охранников принял за нечисть.

Житель Петербурга принял охрану Исаакиевского собора за бесов, когда те пытались его остановить. Мужчина бил в храме стекла и пытался взломать дверь, сообщает "Фонтанка".

11 декабря в восемь часов вечера сотрудники службы безопасности Исаакиевского, совершая очередной обход, увидели необычную картину. Мужчина, перелез через ограду и начал бить витражи собора. А потом попытался металлической палкой вскрыть дверь.

Петербуржец начал кричать охранникам, мол нет времени объяснять, за дверью "очаг зла" и что всем надо срочно идти "этим руслом". Охрана не дала мужчине спасти мир от зла, задержала его и передала наряду полиции.

В дежурной части УМВД по Адмиралтейскому району неизвестный мужчина не успокоился, а начал кричать, что пришел к собору изгнать бесов. Полицейские тоже оказались, по его словам, слугами Сатаны, раз не дали ему совершить обряд.

Полицейские от безысходности передали неугомонного спасителя мира медикам, которые отправили его в психиатрическую больницу.

Местным "экзорцистом" оказался 32-летний бывший невролог из Купчино. Стоит отметить, что пациенты оставляли о нем только хорошие отзывы.