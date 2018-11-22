Около 15% выпускников из Петербурга останутся без выпускного вечера из-за роста цен на услуги

Стоимость организации праздника подскочила на 30%.

Шестая часть петербургских выпускников может остаться без выпускных. В городе выросли цены на организацию праздника. Об этом сообщили аналитики Superjob.

В среднем родителям выпускников девятого класса должны будут отдать за мероприятие около 10,5 тыс. рублей. За организацию выпускного бала для ребят, окончивших 11 класс, придется заплатить 17,5 тыс. рублей. Кроме того, детям необходимо купить наряды, а девочкам еще и посетить визажиста. За наряд для дочерей мамы и папы отдадут от 12 до 17 тыс. рублей. Мужской костюм обойдется в 10 - 16 тыс. рублей. Отметим, что найти более бюджетные варианты, которые потом можно будет носить на деловые встречи, тоже реально.

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