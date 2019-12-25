По состоянию на вторник, 19 петербуржцев с коронавирусом находятся в стационаре больницы имени Боткина.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что около 14 тысяч прибывших петербуржцев подлежат самоизоляции. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в Петербург прибыли из зарубежных стран 13874 горожан.

"В настоящее время ведется работа по вручению этим гражданам постановлений об изоляции", —сказно в сообщении.

По последним данным, в Северной столице 19 петербуржцев с коронавирусом находятся в стационаре больницы имени Боткина. Кроме того, с признаками ОРВИ в этой больнице находятся 342 человека, в том числе 22 ребенка.

Ранее мы сообщали о том, что у петербургского спортсмена с коронавирусом обнаружили пневмонию.

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