Огненное видео из США: В Чикаго полыхают рельсы

В сети опубликовано видео с горящими рельсами в морозную погоду.

В ряде регионов США стоят лютые морозы. Накануне Piter.TV рассказывал, что из-за аномальной погоды погибли люди.

В Чикаго, который находится южнее Сочи, стоят морозы -30, но из-за сильных морозов получается все -46 -53 градуса. В регионе объявлен режим ЧС. Отменены занятия в школах. Город опустел.

Нелегко пришлось и железнодорожникам. Чтобы сильные морозы не нарушили расписание движения поездов и не привели к серьезным авариям, работники железной дороги поджигают рельсы. Это делается для того, чтобы стрелки отогрелись, и сработали как им положено.

Но сам вид полыхающей железной дороги довольно впечатляющий, особенно в темноте.

Видео: YouTube/VideoPlay