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В США из-за аномальных морозов гибнут люди

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На Средний Запад США обрушились аномально холодная погода и обильные снегопады.

Большая часть США страдает от морозов. Температура в нескольких регионах страны опустилась ниже 30 градусов.

Сообщается, что из-за сильных морозов погибли 5 человек. По другим данным погибших уже 8 человек. В Айова-Сити найден замерзшим 18-летний студент. Мужчина из Милуоки (штат Висконсин) замерз в своем гараже. Два человека просто замерзли на улице в пригороде Детройта (Милуоки), один из них был без шапки, перчаток и в легкой верхней одежде. В Чикаго погиб мужчина, попавший под снегоочиститель. В штате Индиана супружеская пара погибла в ДТП, которое спровоцировала непогода. В Иллинойсе погиб 82-летний мужчина, так как не смог попасть в дом.

Метеорологи на сегодня обещают морозы ниже 30 градусов. Но морозы сопровождаются сильным ветром, и с их учетом ощущается ниже 40.

Видео: YouTube/Vusi Play

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

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