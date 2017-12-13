Огненное видео из Китая: Горящий человек вышел из полыхающего здания

В сети появилось видео пожара на одной из фабрик по производству кальянов в Китае. Мужчина вернулся в горящее здание за телефоном и чуть не погиб.

Шокирующие кадры пришли из Китая, там во время пожара из полыхающего здания вышел человек объятый пламенем.

Сообщается, что пожар произошел на одной из кальянных фабрик 11 декабря. Один из работников в числе первых вышел из горящего здания, но потом вспомнил, что забыл на рабочем месте свой телефон и решил вернуться. Пока мужчина добывал свой гаджет, пламя поглотило почти все здание. Но рабочий все же смог выбраться, хотя и был полностью охвачен пламенем.

К нему сразу же бросились очевидцы и огнетушителями сбили пламя. Мужчина смог самостоятельно подняться, и даже идти. Сейчас он находится в реанимации с сильными ожогами, но его жизни ничего не угрожает.

Видео: YouTube/ Trending Videos