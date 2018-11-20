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Официантка облила девочку кипятком в одном из петербургских кафе
Сегодня, 18:22
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TretyakovaS

Официантка облила девочку кипятком в одном из петербургских кафе

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Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В субботу, 2 февраля в одном из кафе Петербурга пострадала четырехлетняя девочка.  Официантка по неосторожности опрокинула чайник с кипятком на ребёнка, сообщает "РЕН-ТВ". В результате инцидента девочка получила ожоги III степени, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Похожий инцидент произошел 31 января в Калининском районе: 1,5-годовалый малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии с диагнозом "термические ожоги различных частей тела". Несчастный случай произошёл по недосмотру родителей.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на Парашютной улице пострадала молодая женщина

 

Теги: дтп и чп, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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