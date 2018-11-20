Официантка облила девочку кипятком в одном из петербургских кафе

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В субботу, 2 февраля в одном из кафе Петербурга пострадала четырехлетняя девочка. Официантка по неосторожности опрокинула чайник с кипятком на ребёнка, сообщает "РЕН-ТВ". В результате инцидента девочка получила ожоги III степени, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Похожий инцидент произошел 31 января в Калининском районе: 1,5-годовалый малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии с диагнозом "термические ожоги различных частей тела". Несчастный случай произошёл по недосмотру родителей.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на Парашютной улице пострадала молодая женщина.