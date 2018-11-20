Пьяное ДТП на Парашютной улице отправило молодую женщину в больницу

В Петербурге жестко столкнулись две иномарки. Проводится проверка.

В воскресенье, 3 февраля женщина тяжело пострадала в аварии на углу Парашютной улицы и улицы Лётчика Паршина в Петербурге. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В дорожной полиции сообщили, что ДТП произошло около 11 часов утра. "Лада Приора", которой управлял нетрезвый мужчина около 30 лет, влетел в припаркованный Nissan Tiida. В результате столкновения 27-летнюю пассажирку "Лады" госпитализировали с места аварии.

Проводится проверка. Устанавливается личность водителя.