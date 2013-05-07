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Пострадавшему при тушении "Невской мануфактуры" пожарному нашли доноров для редкой группы крови
Сегодня, 13:13
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nadezhda_sib

Пострадавшему при тушении "Невской мануфактуры" пожарному нашли доноров для редкой группы крови

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Ранее в Интернете появилось сообщение о сборе крови для огнеборца.

Один из пострадавших пожарных при тушении "Невской мануфактуры" нуждался в редкой группы крови. Необходимый объем удалось собрать, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Кровь 4 группы с отрицательным резусом сдали сотрудники петербургского пожарно-спасательного гарнизона. На данный момент необходимости у ВЦЭРМ им. Никитина, где проходит лечение пожарный, нет. 

Напомним, при тушении пожара в здании на Октябрьской набережной, 50 пострадали три сотрудника МЧС, один погиб. Двое из них нуждаются в хирургическом лечении, оно уже началось. Накануне Piter.TV рассказывал об их состоянии.

Церемония прощания с погибшим Ильей Белецким прошла 15 апреля. 

Фото: Piter.TV

Теги: доноры, кровь, лечение, пожарные
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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