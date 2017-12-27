Один из руководителей "Питеравто" уволен после ДТП на Колпинском шоссе

После серьезного ДТП на Колпинском шоссе от должности отстранен один из руководитель компании-перевозчика.

Серьезное ДТП с участием маршрутки "Питеравто" и грузовика произошло 12 января на Колпинском шоссе, в результате чего пострадало 12 человек. 15 января стало известно, что от должности был освобожден глава филиала "Пушкин", об этом сообщила "Фонтанка" ссылаясь на компанию-перевозчика.

"Расследование продолжается, мы принимаем заявления от пострадавших пассажиров для страховых выплат", – отметили в "Питеравто".

После аварии было возбуждено уголовное дело согласно статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Напомним, что 12 января на Колпинском шоссе понадобился вертолет из-за серьезного ДТП.

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