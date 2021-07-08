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Один из первых наукоградов России может перейти в ведение Ленинградской области

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Российская академия наук может передать Павловские колтуши Ленобласти.

Ленинградская область продолжает инициировать передачу на баланс региона инженерной инфраструктуры Павловских Колтушей - одного из первых наукоградов России, созданного по проекту архитектора И. Ф. Безпалова в 1929-1932 годах в поселке Колтуши и попавшего в список объектов наследия ЮНЕСКО. Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой рассказал о вариантах передачи, которые вскорости будут представлены Российской академии наук, в чьем федеральном ведении и находится научный городок. 

Глава комитета подчеркнул, что помимо культурного и исторического значения наукоград является ныне действующим объектом, а потому вдвойне важно обеспечить достойные условия людям, которые там живут и трудятся: после передачи Ленобласти региональные власти смогут заняться обновлением дорог, сетей и отопления, а также взять под контроль состояние памятников культурного значения, объектов архитектурного наследия - например, дом академика Орбеля, ныне пребывающий в плачевном состоянии. 

Об охране памятников и объектов культурного наследия Ленинградской области недавно шла речь на конференции, проведенной в День реставратора. 

Теги: академия наук, владимир цой, дом академика орбеля, культурное наследие, ленобласть, павловские колтуши, передать на баланс, федералы и регионы
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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