Очевидец заснял, как трактор свозит мусор со строящегося дома на Старо-Гостилицком шоссе

Свидетелем этого он стал 18 июля.

Один из пользователей социальных сетей стал свидетелем того, как трактор закапывает мусор со строящегося дома. Видео было опубликовано 27 июля, хотя, как замечает автор, снимал он это 18 июля.

По его словам, это происходило на Старо-Гостилицком шоссе, 25 в Петергофе. На протяжении 9 минут пользователь вел съемку из-за кустов и наблюдал за действиями трактора. Насколько это является законным, пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что виновники несанкционированной свалки на Советском проспекте привлечены к ответственности.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished